، جوازات الرياض تنجز 52 ألف عملية جواز سفر سعودي في شهر واحد ،

أعلن مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، إنجاز أكثر من 52 ألف عملية إصدار وتجديد جواز السفر السعودي خلال الفترة من 7/ 10/ 1440هـ، وحتى 7/ 11/ 1440هـ.
وقال "الهباس": تنوعت الخدمات المقدمة فيما يخص المواطنين السعوديين ما بين إصدار وتجديد جواز السفر عادي، وإصدار وتجديد جواز السفر من منصة نظام "أبشر"، إضافة إلى أنه جرى إنجاز جميع المعاملات التي جرى استقبالها في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الضوابط الأمنية.
وأضاف أن أعداد المراجعين الذين تقدموا لإدارة جوازات الرياض خلال هذا الأسبوع فاقت المؤشرات المعتادة للمراجعين، ويلاحظ ذلك من خلال أرقام العمليات المنفذة.
وأوضح أن جوازات منطقة الرياض سجلت أعلى معدل للعمليات عن الأشهر السابقة للعام الحالي ١٤٤٠هـ.
وتابع أن "جوازات منطقة الرياض استعدّت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية، عبر خطة العمل المنظمة مسبقًا لإجازة الصيف التي نأمل من خلالها تحقيق توجيهات حكومتنا الرشيدة، بإشراف ومتابعة شخصية من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين".
وأكد ضرورة استفادة كل المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل من منصة خدمات الجوازات الإلكترونية بأنظمتها "أبشر - أبشر أعمال - مقيم".
جوازات الرياض تنجز 52 ألف عملية جواز سفر سعودي في شهر واحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
أعلن مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، إنجاز أكثر من 52 ألف عملية إصدار وتجديد جواز السفر السعودي خلال الفترة من 7/ 10/ 1440هـ، وحتى 7/ 11/ 1440هـ.
وقال "الهباس": تنوعت الخدمات المقدمة فيما يخص المواطنين السعوديين ما بين إصدار وتجديد جواز السفر عادي، وإصدار وتجديد جواز السفر من منصة نظام "أبشر"، إضافة إلى أنه جرى إنجاز جميع المعاملات التي جرى استقبالها في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الضوابط الأمنية.
وأضاف أن أعداد المراجعين الذين تقدموا لإدارة جوازات الرياض خلال هذا الأسبوع فاقت المؤشرات المعتادة للمراجعين، ويلاحظ ذلك من خلال أرقام العمليات المنفذة.
وأوضح أن جوازات منطقة الرياض سجلت أعلى معدل للعمليات عن الأشهر السابقة للعام الحالي ١٤٤٠هـ.
وتابع أن "جوازات منطقة الرياض استعدّت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية، عبر خطة العمل المنظمة مسبقًا لإجازة الصيف التي نأمل من خلالها تحقيق توجيهات حكومتنا الرشيدة، بإشراف ومتابعة شخصية من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين".
وأكد ضرورة استفادة كل المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل من منصة خدمات الجوازات الإلكترونية بأنظمتها "أبشر - أبشر أعمال - مقيم".
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
06:12 PM
"الهباس": جميع المعاملات راعت الضوابط الأمنية
أعلن مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، إنجاز أكثر من 52 ألف عملية إصدار وتجديد جواز السفر السعودي خلال الفترة من 7/ 10/ 1440هـ، وحتى 7/ 11/ 1440هـ.
وقال "الهباس": تنوعت الخدمات المقدمة فيما يخص المواطنين السعوديين ما بين إصدار وتجديد جواز السفر عادي، وإصدار وتجديد جواز السفر من منصة نظام "أبشر"، إضافة إلى أنه جرى إنجاز جميع المعاملات التي جرى استقبالها في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الضوابط الأمنية.
وأضاف أن أعداد المراجعين الذين تقدموا لإدارة جوازات الرياض خلال هذا الأسبوع فاقت المؤشرات المعتادة للمراجعين، ويلاحظ ذلك من خلال أرقام العمليات المنفذة.
وأوضح أن جوازات منطقة الرياض سجلت أعلى معدل للعمليات عن الأشهر السابقة للعام الحالي ١٤٤٠هـ.
وتابع أن "جوازات منطقة الرياض استعدّت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية، عبر خطة العمل المنظمة مسبقًا لإجازة الصيف التي نأمل من خلالها تحقيق توجيهات حكومتنا الرشيدة، بإشراف ومتابعة شخصية من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين".
وأكد ضرورة استفادة كل المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل من منصة خدمات الجوازات الإلكترونية بأنظمتها "أبشر - أبشر أعمال - مقيم".
، جوازات الرياض تنجز 52 ألف عملية جواز سفر سعودي في شهر واحد ،
المصدر : الخليج 365
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