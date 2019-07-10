السعودية اليوم / سفير المملكة لدى سنغافورة يلتقي وفود الجامعات السعودية المشاركة برحلة سنغافورة العلمية



سنغافورة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح مساء أمس وفود الجامعات

وتناول اللقاء الحديث حول التعاون العلمي المشترك بين المملكة وسنغافورة، فيما أعرب السفير سعد الصالح للمشاركين في الرحلة عن تمنياته لهم بنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة لها وأن تسهم بمشيئة الله في تعزيز العلاقات في المجال العلمي والثقافي بين البلدين الصديقين، وأن يتمكنوا من الاطلاع على تجربة الجامعات السنغافورية في مختلف المجالات العلمية والتعليمية للاستفادة منها في مسيرة التعليم في الجامعات السعودية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة الداعمة لتطوير مسيرة التعليم والجامعات حتى تصل إلى مكان متميز من بين أفضل الجامعات في العالم

وأقام السفير الصالح بهذه المناسبة حفل عشاء تكريمًا للوفود التي تمثل جامعات : الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، والملك خالد، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وأم القرى، وطيبة، و جازان، والجوف، والحدود الشمالية، وجدة، والمجمعة، وحفرالباطن، حضره أعضاء السفارة والملحقية الثقافية في سنغافورة.

// انتهى //

18:46ت م

0198



سنغافورة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح مساء أمس وفود الجامعات السعودية الحكومية المشاركة في رحلة سنغافورة العلمية 2019 (رواد الرؤية) برئاسة عمداء شؤون الطلاب في 12 جامعة، وعدد من المشرفين والطلاب.وتناول اللقاء الحديث حول التعاون العلمي المشترك بين المملكة وسنغافورة، فيما أعرب السفير سعد الصالح للمشاركين في الرحلة عن تمنياته لهم بنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة لها وأن تسهم بمشيئة الله في تعزيز العلاقات في المجال العلمي والثقافي بين البلدين الصديقين، وأن يتمكنوا من الاطلاع على تجربة الجامعات السنغافورية في مختلف المجالات العلمية والتعليمية للاستفادة منها في مسيرة التعليم في الجامعات السعودية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة الداعمة لتطوير مسيرة التعليم والجامعات حتى تصل إلى مكان متميز من بين أفضل الجامعات في العالموأقام السفير الصالح بهذه المناسبة حفل عشاء تكريمًا للوفود التي تمثل جامعات : الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، والملك خالد، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وأم القرى، وطيبة، و جازان، والجوف، والحدود الشمالية، وجدة، والمجمعة، وحفرالباطن، حضره أعضاء السفارة والملحقية الثقافية في سنغافورة.// انتهى //18:46ت م0198

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى سنغافورة يلتقي وفود الجامعات السعودية المشاركة برحلة سنغافورة العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.