السعودية اليوم / وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأمانة منطقة الرياض تلتحقان بركب الربط الإلكتروني مع الخدمة المدنية عبر خدمة التزام



الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

أنهت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأمانة منطقة الرياض؛ لتوفير بيانات الموارد البشرية شاملة بيانات الموظفين، الوظائف، المؤهلات، الإجازات، الرواتب، تقييم الأداء، وبيانات الموظفين التاريخية، وذلك استكمالاً لجهودها في إتمام عمليات الربط الإلكتروني الشامل مع كافة الجهات الحكومية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).

وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.

// انتهى //

18:45ت م

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