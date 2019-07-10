السعودية اليوم / رئيس هيئة الغذاء والدواء يجتمع بمدير السعودية اليوم منظمة الصحة العالمية



جنيف 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

عقد معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي اليوم اجتماعاً في جنيف مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

حضر اللقاء سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.

// انتهى //

18:10ت م

0189



جنيف 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسعقد معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي اليوم اجتماعاً في جنيف مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس.وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية.حضر اللقاء سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.// انتهى //18:10ت م0189

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