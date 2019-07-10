السعودية اليوم / اللجان الشعبية تبحث مع وفد المجلس النرويجي للاجئين الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية



بيروت 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

بحثت اللجان الشعبية الفلسطينية مع وفد المجلس النرويجي للاجئين اليوم، الأوضاع الانسانية والاجتماعية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأعرب الوفد النرويجي عن أسفه الشديد بسبب حالة البؤس والحرمان التي يتعرض لها اللاجئين الفلسطينيين، مطالباً بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

وأعلن وفد المجلس خلال اجتماع عقد اليوم في مقر اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية أن الجمعيات والمنظمات الانسانية النرويجية على استعداد دائم لتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للاجئين والنازحين الفلسطينيين.

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17:40ت م

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