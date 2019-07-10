

طرابلس 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

وجه مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الشكر إلى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على إطلاق اللاجئين والمهاجرين من مركز الإيواء بتاجوراء.

وأكد المكتب أن 350 آخرين ما زالوا معرضين لمخاطر في المدينة، وسيقدم لهم الدعم الكامل، وفق بيان للمفوضية.

من جانبه، رحب سفير ألمانيا في ليبيا أوليفر أوفتشا اليوم، بالإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وقال : أن هذا خبر مشجع، شكرًا لـ"داخلية الوفاق" و"مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على عملهما في ظروف قاسية في ملف المهاجرين، منوهًا بأن ألمانيا مستعدة لتقديم الدعم في هذا السياق،

// انتهى //

17:24ت م

0173





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين تشكر "داخلية الوفاق" على إطلاق مهاجرين من مركز تاجوراء.. وسفير ألمانيا يرحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.