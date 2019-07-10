السعودية اليوم / الطيران الحربي لقوات الاحتلال يخترق جدار الصوت في أجواء الجنوب اللبناني



بيروت 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

عاد طيران الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ أجواء الجنوب اللبناني بشكل عام تعرّضت لتحليق مكثف للطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض، لا سيما منطقة الزهراني، حيث اخترقت الطائرات المعادية جدار الصوت، مما أسفر عن حالة من الهلع في نفوس المواطنين، الذين ظنوا أنّها أصوات انفجارات.

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17:20ت م

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