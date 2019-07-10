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الطاقة الذرية: تخصيب اليورانيوم الإيراني 4.5 %
متابعات الخليج 365 - متابعة
أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 في المئة، أي بما يفوق المستوى الذي يسمح به الاتفاق النووي الموقع في 2015.
كانت الوكالة قالت يوم الاثنين إن إيران تخطت حد النقاء المسموح به عند 3.67 في المئة وذلك في ثاني خطواتها المخالفة للاتفاق النووي في غضون أسبوعين.
وذكرت الوكالة في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليا 213.5 كيلوجرام، أي أنه يفوق الحد المسموح به في الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرام ويزيد عن الحد الذي تحققت منه الوكالة في أول يوليو وكان 205 كيلوجرامات.
ولا تزال زيادة تخصيب اليورانيوم أقل بكثير من مستوى 20 في المئة الذي وصلت إليه إيران قبل الاتفاق النووي وأقل من النسبة اللازمة للحصول على يورانيوم يمكن استخدامه في صنع أسلحة وهي 90 في المئة.
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