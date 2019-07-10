15 ألف مستفيد من سند الزواج

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتواصل العطاء في سند الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان حيث بلغ مجموع الدعم في الدفعات الأربعة الأولى، 300 مليون ريال لحديثي الزواج وشمل العطاء أكثر من 15 ألف مستفيد.

الأرقام تتحدث

وبلغ عدد مستفيدي الدفعة الرابعة فقط 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال وبذلك يكون متوسط نصيب كل فرد قرابة 20 ألف ريال عطاء لا يسترد، فيما تخطى عدد المستفيدين في الدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال.

أما العطاء الثاني فقد بلغ أكثر من 60 مليون ريال استفاد منه 3600 شخص بمتوسط دعم يتجاوز 16.600 ريال لكل منهم.

وفي إبريل الماضي تم إيداع العطاء الأول والذي تجاوز 100 مليون ريال وحصل عليه حوالي 4.200 مستفيد بمتوسط دعم يصل إلى أكثر من 23 ألف ريال.

خطوات التسجيل في سند الزواج:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي: (هنا)،

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

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– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط الأهلية في سند الزواج:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

مبادرة غير ربحية:

يُذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحًا حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: (هنا).