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قناة تصريف تتربص بأهالي ترقش محايل

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2019-07-10

قناة تصريف تتربص بأهالي ترقش محايل

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري – محايل

رصدت عدسة ” متابعات الخليج 365 ” هبوط إحدى القنوات المخصصة لتصريف مياه الأمطار والتي تقع بالقرب من قرية الحضن الواقعة على الطريق الرابط بين قرية ترقش ومركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل عسير.

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وبيّن عدد من المواطنين أن هبوط هذه القناة قد يتسبب في وقوع الحوادث المرورية أو انقلاب المركبة أو حدوث العديد من التلفيات في المركبات في حال عدم مشاهدتها والوقوع فيها خصوصاً أن الطريق لا يوجد به إنارة ما قد يتسبب ذلك بسقوط المركبات في هذه القناة.

وطالب المواطنون من الجهات المختصة بضرورة إصلاح هذه القناة؛ وذلك للحفاظ على حياة مستخدمي الطريق ووضع الحلول اللازمة التي تضمن سلامة مستخدم الطريق.





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