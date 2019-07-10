هاتفيًا.. الملك سلمان يهنئ رئيس الوزراء اليوناني بفوزه في الانتخابات

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، هنأه خلاله بفوز حزبه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لدولته التوفيق والنجاح وللشعب اليوناني الصديق المزيد من الازدهار.

وعبر رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.