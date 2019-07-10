شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء اليوناني بفوز حزبه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، هنأه خلاله بفوز حزبه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لدولته التوفيق والنجاح وللشعب اليوناني الصديق المزيد من الازدهار.

وقد عبر رئيس وزراء الجمهورية اليونانية عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.