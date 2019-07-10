مبان مؤقتة لفريق تطوير القدية في الموقع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة القدية للاستثمار عقدًا مع شركة "دوبوكس"، أحد أعضاء "مجموعة أمانا" لإنشاء مبنى مساحته 2000مترًا مربعًا في موقع مشروع القدية الذي يبعد 30 دقيقة عن الرياض.

وبهذه المناسبة، قال مايكل رنينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية:" بعد الإعلان عن المخطط العام لمشروعنا خلال هذا الشهر، نتخذ خطوات سريعة للبدء في إنشاء مكاتبنا في الموقع. يسعدنا أن نعمل مع شركة إقليمية محترمة مثل "أمانا" ونتطلع لرؤية تقدم سير العمل في هذه المكاتب.

يتم تصميم هذا المبنى الذي يتسع إلى 100 شخصن ليكون بمثابة مكاتب مؤقتة خلال مرحلة إنشاء المشروع، مما يتيح لفريق تطوير المشروع الوصول بسهولة إلى جميع مناطق العمليات، ويقلل من وقت النقل اللازم من وإلى الموقع. وسوف تشتمل المكاتب على مرافق ووسائل راحة عصرية مصممة وفق مبادئ القدية بشأن البيئة والاستدامة.

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وبدوره، قال شبل بسيبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانا للمقاولات: "سيتم تصنيع 85 ٪ من المبنى الخرساني، في وحدات خرسانية كاملة التجهيز، خارج الموقع في مصنع دوبوكس. سيتم تجهيز المبنى بالكامل وتأثيثه ليكون جاهزًا للإشغال خلال فترة 180 يومًا. تشكر أمانا/ دوبوكس شركة القدية للاستثمار على إتاحة الفرصة لها لدعم مبادرتها بشأن البيئة والاستدامة

تأسست شركة القدية للاستثمار في 10 مايو 2018، وأدرجت كشركة مساهمة مقفلة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، لتقود عملية تطوير مشروع القدية الذي سيكون وجهة ترفيهية رائدة في المملكة ومركزاً للأنشطة والاستكشاف والمشاركة.

ويشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لصندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن عن إطلاق مشروع القدية في 7 أبريل 2017، كمشروع وطني يساهم في تحقيق برنامج التحول الوطني، و الذي من المقرر تشييده على بعد 40 كيلومترا من وسط مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً،.

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات المميزة عبر خمس قطاعات فريدة مصممة بأسلوب مبتكر: الرياضة والصحة، الطبيعة والبيئة، المنتزهات والوجهات الترفيهية، الحركة والتنقل والفنون والثقافة. وتركز هذه القطاعات على مدن الملاهي، وأنشطة الرياضات المائية وأنشطة التزلج على الثلوج، وعدد من المرافق الرياضية القادرة على استضافة البطولات الدولية وأكاديميات التدريب الرائدة، وحلبات السباق الصحراوية والإسفلتية لهواة رياضة السيارات، والفعاليات الخارجية والمغامرات ورحلات السفاري، وعدد من الأنشطة والفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية. وستضم القدية أيضاً مجموعة من الخيارات العقارية والخدمات المجتمعية.

وستوفر القدية باعتبارها مكوناً رئيساً في رؤية المملكة 2030 العديد من الفرص التي تسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين السعوديين. وقد وضع حجر أساس المشروع في 28 أبريل، 2018 وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2022. ونعمل اليوم على تنفيذ المشروع بأكمله على ثلاثة مراحل، حيث سيشهد عام 2019 إطلاق مركز تجارب الزوار والكشف عن المخطط الرئيسي بالإضافة إلى بدء إنشاء المرحلة الأولى.