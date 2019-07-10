rgu-admit.edu.sa نتائج القبول الموحد للجامعات || جامعات الرياض الحكومية تعلن القبول الموحد...

بعد الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب في الثانوية، قام الطلاب والطالبات بالتقديم في، rgu-admit.edu.sa، موقع التقديم في الجامعات الحكومية، وذلك من خلال موقع التقديم الموحّد على مستوى جامعات الرياض، وبعد الانتهاء من التقديم تم قفل باب التقدم ومراجعة بيانات الطلاب المتقدمين، للتأكد من صحتها ودقتها، ومدى مطابقتها للشروط والقواعد الأساسية للقبول.

تعلن اللجنة الإشرافية للقبول الموحّد، على مستوى جميع جامعات الرياض، الموعد المقرر لإعلان نتائج الطالبات للقبول بالكليات الحكومية، والكليات التقنية، بالرياض، تابعوا معنا موعد الإعلان عن نتائج القبول في الكليات بالرياض ومواعيد قبول الطلاب، عبر موقع التقديم الرسمي.

نتائج القبول الموحد للجامعات

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موعد القبول الموحد للجامعات

قامت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد بالجامعات بتحديد مواعيد القبول “الطلاب” على هذا النحو التالي:

موعد بداية التقديم الاثنين 14 شوال 1440 هـ موعد إغلاق بوابة التقديم الثلاثاء 22 شوال 1440هـ موعد إعلان نتائج الفرز الأول الخميس 1 ذو القعدة 1440هـ موعد إعلان نتائج الفرز الأخير الخميس 8 ذو القعدة 1440هـ

ويبدأ الإعلان عن قبول”المرحلة الأولى” الخميس 8 ذو القعدة، الساعة 12 ظهرا يوم 12 ذو القعدة 1440هـ، وذلك على الموقع الرسمي للتقديم للقبول بالجامعات الحكومية في الرياض على أن يقوم الطلاب بتأكيد الدخول على موقع التقديم، على الحساب الخاص بالطالب، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد للمراجعة، وتم التحذير من حذف الطلاب الذين لم يتأكد تأكيد الدخول لصفحة الطالب الخاصة في الموقع، قبل الموعد المقرر له.

بينما تم تحديد مواعيد القبول للطالبات على النحو التالي:

موعد بداية التقديم على بوابة القبول الموحد 16 شوال 1440هـ موعد إغلاق باب التقديم 23 شوال 1440هـ موعد إعلان نتائج القبول الخميس 8 ذو القعدة 1440هـ

جامعات الرياض الحكومية

يتم قبول الطلاب ابتداء من 8 ذو القعدة في جامعات الرياض التالية:

أولا للطلاب

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز – العلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

جامعة شقراء – المجمعة

الكليات التقنية

ثانيا للطالبات