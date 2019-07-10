، استكشف ملامحه.. كتاب عن "محمد بن سلمان والسعودية الجديدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - جاء في 7 أبواب تحكي سيرة القائد الشاب وظروف نشأته منذ الطفولة

أصدرت دار النهار للطبع والنشر بالقاهرة كتابًا توثيقيًّا جديدًا بعنوان "محمد بن سلمان والسعودية الجديدة"؛ جاءت أبوابه السبعة بحق الأمير محمد بن سلمان من أجل الوفاء له عبر فصوله المتنوعة العناوين؛ فجاء الباب الأول من ثلاثة فصول حاكت بين الجد المؤسس للمملكة السعودية والحفيد الأمين على رؤاه، ثم بين الوالد مُعلمًا حكيمًا وأنجب تلاميذه ولده الأمين وكيف صار سر أبيه؟، ثم استعراض حياة الأمير البريئة منذ نعومة أظافره، وكيف نشأ في التعلم؟، وكيف اختار التخصص الذي رسم ملامحه المعرفية حتى وصل إلى مبتغاه كرجل قانون وقيادة مبكرة بسواعده دون الاعتماد على أي كان، كما كان والده يُشرف عليه من بعيد.

وجاء الباب الثاني متعمقاً في خفايا ونشاطات الأمير محمد بن سلمان على اختلاف أنواعها، التي ترعرعت مع حياته الإنسانية والعملية، مكتسباً إياها من مدرسة أجداده وملوكنا العظام حتى صار سياسياً مُحنكاً بمناصب عديدة تقلدها الأمير مُحمد بن سلْمان.

وتضمن الباب الثالث فصلين تحدثا عن منطلقات وإنجازات الأمير محمد في السعودية الجديدة، وعملية الحزم كنقطة تحول ورسالة واضحة للعالم أجمع بأن المملكة في قلب العالم؛ لينطلق منها تحالفات ذات صيت وصدى من (التحالف العسكري الإسلامي، والتحالف العربي، ليكون صاحب السمو الملكي الأمير مُحمد بن سلْمان مهندس تلك التحالفات الدوليّة.

وفي الباب الرابع خرجت الفصول الأربعة تتحدث حول رؤية السعودية الجديدة كرؤى حكيمة ومشاريع أبهرت العالم في القرن 21، وكيف كان الملك سلمان مثالاً يُحتذى به أمام العالم، وما هي أبعاد ومرتكزات تلك الرؤية.

وجاء الباب الخامس في فصول سبعة: رؤى حكيمة ومشاريع أبهرت العالم مثل مشروع "القدية" و"البحر الأحمر" و"نيوم" وجهة المستقبل، وغيرها من المشاريع التي شهدت قدرة وريادة المواطن السعودي بقياداته الحكيمة وبيد أمينها ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، وأنتجه فكره النابغ وقدراته الجمة التي تحدت الصعاب ومشاق الطرق كالقوانين التي حررت المرأة السعودية، وردت لها اعتباراتها وفق منهاج ديننا الحنيف وسنة نبينا الكريم.

أما الباب السادس بفصوله الستة فقد أكمل الحديث عن المشاريع التنموية التي انتهجتها رؤية المملكة كالطائف الجديدة، ومشروع ضاحية الأصفر في الأحساء ومدينة الطاقة الصناعية ومشروع تطوير جدة داون تاون، ومشروع الفيصلية بمواصفات المدن الذكية، ليختتم الباب السابع فصوله الأربعة بشهادات معاصري الأمير من العرب والعلماء والمفكرين الإسلاميين شرقاً وغرباً، ثم الأمير بأعين الإعلام العالمي، وأخيراً أشهر أقوال الأمير مُحمد بن سلْمان.

جدير بالذكر أن هذا العمل هو إحدى مفردات رد الجميل من قبل المؤلفين السعوديين: محمد الطفيلي الزهراني، وصالح المقاطي، وغازي السميري، والإعلامي المصري إبراهيم جلال، مُهدين الكتاب لسموه مؤسس نهضة المملكة الحديثة، وعرفانًا وامتنانًا لرجل يواصل الليل بالنهار، ويقطع المسافات دون حرق للمراحل من أجل وطنه وشعبه.

وقال أحد المؤلفين الدكتور إبراهيم جلال عن شخص الأمير ابن سلمان: هي عملة إنسانية واحدة قد لا تتكرر، فهو ابن ملك، حفيد المؤسس، مُثقف، نشأ وترعرع في أكناف أرض النبوة ومهد الحضارات، تلك البلد الأمين التي أنعم الله على أهلها والعباد بوجود الحرمين الشريفين، وحباها بمقدرات لا تُثمن، لتري نور ربها على يد أمين رؤيتها صاحب السمو الملكي الأمير "مُحمد بن سلْمان بن عبد العزيز"، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سليل مدرسة أبيه الحزم وجدّه الموحد.. الحالم بشرق أوسط جديد وعروبة أبية، فلا غرابة أن تتحدث عنه أمهات الكتب وسير التاريخ في أدنى الأرض وأقصاها، ليخرج من أرض الكنانة كتاباً جامعاً لمجريات الحياة بحماس مُتوقد راسماً عنه طموحات تنظر إلى السماء، نعيشها في كتاب لعدد من شباب المملكة ومؤلفيها، جمعهم حلم واحد وشخصية حالمة، وقدرات وافرة، تميزت فيه كما ميز الله العظمة الإِنسانية، بالتميز والتفرد والإبداع في التفوق.