، أمين جازان يستقبل القنصل العام الفرنسي ،

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استقبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بمكتبه، صباح اليوم، القنصل العام للسفارة الفرنسية مصطفى مهراج، والوفد المرافق له، والذي يزور المنطقة حاليًا.
واستعرض أمين جازان خلال اللقاء، أبرز المشاريع والخدمات البلدية التي تقدمها أمانة المنطقة والبلديات الـ٢٥ المرتبطة بها، وقدم نبذة تعريفية عن جازان وما لها من تاريخ عريق وحاضر مميز ومستقبل واعد، بإذن الله، وتطرق إلى معالم المنطقة الطبيعية التي أعطتها تميزًا في الجوانب الثقافية والمناخية والسياحية.
كما اطلع القنصل العام على لمحات من التطور التنموي القائم بالمنطقة، وإسهامات أمانة جازان في القطاع البلدي وحجم فرص الاستثمار المتاحة في شتى المجالات، والتي تعتبر فرصًا حقيقية للمستثمرين للاستفادة من المزايا التي تتميز بها، ولاسيما أنها وجهة سياحية.
واستمع أمين جازان والمسؤولون في الأمانة، من القنصل العام الفرنسي والمختصين في القنصلية؛ إلى جوانب التبادل المعرفي والتعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجالات عديدة.
وفي نهاية اللقاء شكر أمين منطقة جازان، القنصل العام الفرنسي والوفد المرافق له على الزيارة، متمنياً لهم طيب الإقامة في مدينة جيزان.
أمين جازان يستقبل القنصل العام الفرنسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
استقبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بمكتبه، صباح اليوم، القنصل العام للسفارة الفرنسية مصطفى مهراج، والوفد المرافق له، والذي يزور المنطقة حاليًا.
واستعرض أمين جازان خلال اللقاء، أبرز المشاريع والخدمات البلدية التي تقدمها أمانة المنطقة والبلديات الـ٢٥ المرتبطة بها، وقدم نبذة تعريفية عن جازان وما لها من تاريخ عريق وحاضر مميز ومستقبل واعد، بإذن الله، وتطرق إلى معالم المنطقة الطبيعية التي أعطتها تميزًا في الجوانب الثقافية والمناخية والسياحية.
كما اطلع القنصل العام على لمحات من التطور التنموي القائم بالمنطقة، وإسهامات أمانة جازان في القطاع البلدي وحجم فرص الاستثمار المتاحة في شتى المجالات، والتي تعتبر فرصًا حقيقية للمستثمرين للاستفادة من المزايا التي تتميز بها، ولاسيما أنها وجهة سياحية.
واستمع أمين جازان والمسؤولون في الأمانة، من القنصل العام الفرنسي والمختصين في القنصلية؛ إلى جوانب التبادل المعرفي والتعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجالات عديدة.
وفي نهاية اللقاء شكر أمين منطقة جازان، القنصل العام الفرنسي والوفد المرافق له على الزيارة، متمنياً لهم طيب الإقامة في مدينة جيزان.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
05:49 PM
ويطلعه على التطور التنموي بالمنطقة
استقبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بمكتبه، صباح اليوم، القنصل العام للسفارة الفرنسية مصطفى مهراج، والوفد المرافق له، والذي يزور المنطقة حاليًا.
واستعرض أمين جازان خلال اللقاء، أبرز المشاريع والخدمات البلدية التي تقدمها أمانة المنطقة والبلديات الـ٢٥ المرتبطة بها، وقدم نبذة تعريفية عن جازان وما لها من تاريخ عريق وحاضر مميز ومستقبل واعد، بإذن الله، وتطرق إلى معالم المنطقة الطبيعية التي أعطتها تميزًا في الجوانب الثقافية والمناخية والسياحية.
كما اطلع القنصل العام على لمحات من التطور التنموي القائم بالمنطقة، وإسهامات أمانة جازان في القطاع البلدي وحجم فرص الاستثمار المتاحة في شتى المجالات، والتي تعتبر فرصًا حقيقية للمستثمرين للاستفادة من المزايا التي تتميز بها، ولاسيما أنها وجهة سياحية.
واستمع أمين جازان والمسؤولون في الأمانة، من القنصل العام الفرنسي والمختصين في القنصلية؛ إلى جوانب التبادل المعرفي والتعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجالات عديدة.
وفي نهاية اللقاء شكر أمين منطقة جازان، القنصل العام الفرنسي والوفد المرافق له على الزيارة، متمنياً لهم طيب الإقامة في مدينة جيزان.
، أمين جازان يستقبل القنصل العام الفرنسي ،
المصدر : الخليج 365
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