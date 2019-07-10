، "السبر" إلى المرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة المقام السامي، اليوم، بترقية شهيل بن عبد الله بن حسين السبر، إلى المرتبة الرابعة عشرة، على وظيفة مدير عام الشؤون المالية بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ورفع "السبر" شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على الترقية؛ سائلًا الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
يذكر أن "السبر" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتَقلد العديد من المناصب القيادية، وكان مثالًا يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.
وتلقّى "السبر" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا المولى القدير أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدّد خطاه.
"السبر" إلى المرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
صدرت موافقة المقام السامي، اليوم، بترقية شهيل بن عبد الله بن حسين السبر، إلى المرتبة الرابعة عشرة، على وظيفة مدير عام الشؤون المالية بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ورفع "السبر" شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على الترقية؛ سائلًا الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
يذكر أن "السبر" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتَقلد العديد من المناصب القيادية، وكان مثالًا يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.
وتلقّى "السبر" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا المولى القدير أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدّد خطاه.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
05:26 PM
صدرت موافقة المقام السامي، اليوم، بترقية شهيل بن عبد الله بن حسين السبر، إلى المرتبة الرابعة عشرة، على وظيفة مدير عام الشؤون المالية بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ورفع "السبر" شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على الترقية؛ سائلًا الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
يذكر أن "السبر" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتَقلد العديد من المناصب القيادية، وكان مثالًا يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.
وتلقّى "السبر" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، الذين بدورهم سألوا المولى القدير أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدّد خطاه.
، "السبر" إلى المرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة ،
المصدر : الخليج 365
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