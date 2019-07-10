، بالصور.. نائب أمير مكة يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقف على استعدادات الأجهزة المختصة واطلع على سير العمل

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الأربعاء، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وكان في استقباله وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ومسؤولي الجهات العاملة بالمطار.

وبدأت جولة نائب أمير منطقة مكة المكرمة من صالة مبادرة "طريق مكة" بمجمع صالات الحج والعمرة بالمطار، حيث اطلع على سير العمل في الصالة وما تقدمه من تسهيلات تهدف لجعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرّمة أكثر راحة ويسر.

كما اطلع على مواقع الجهات الحكومية التي تعمل على استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع، وشملت الجولة منصات الجوازات الجديدة ومواقع الخدمات في المجمع.

عقب ذلك، توجه إلى المنطقة المركزية، حيث اطلع على كيفية إنهاء إجراءات الحجاج في عملية القدوم، وشاهد عرضاً للشاشات الإرشادية والمعلومات، واستمع إلى شرح عن الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتأتي جولة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، إلى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، في إطار حرصه واهتمامه بالوقوف عن كثب والاطلاع على استعداد الجهات العاملة بالمطار بما تقدمه من خدمات لضيوف بيت الله الحرام، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في المطار في مثل هذا الموسم من كل عام من تنسيق واهتمام ورعاية للقادمين لأداء هذه الشعيرة.

يشار إلى أن مجمع صالات الحج والعمرة الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 230 ألف متر مربع تشمل صالات السفر بالمجمع ومنطقة العامة (البلازا) في استقبال رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث تم تهيئة 14 صالة سفر يوجد بها (114) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(208) منصة للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور للحقائب بطول 1180م، وصالة للدرجة الأولى وأخرى مخصصة للحجاج المواصلين إلى المدينة المنورة، كما يتوفر بالمجمع (100) موقف للحافلات، وتتسع ساحة وقوف الطائرات في المجمع إلى (26) طائرة في وقت واحد.

كذلك يتوفر بالمجمع 40 مصلى في منطقة البلازا إضافة إلى المصلى الرئيسي الذي يستوعب 5 آلاف مصلٍّ. ويوجد في المجمع مستوصف مجهز بالكامل وثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 48 ألف راكب، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى 48 ألف راكب أيضاً.