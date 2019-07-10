، "صحة الرياض" تدشن قسم الرعاية المنزلية بمستشفى شقراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى متابعة تقديم رعاية طبية وتمريضية للمرضى

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم، قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى شقراء، بحضور المحافظ عادل البواردي، ومديرة إدارة الرعاية المنزلية بالمديرية الدكتورة فوزية الزامل.

وقالت المديرية: إن هذه الخدمة تهدف إلى خدمة المرضى الذين تحتاج حالاتهم إلى رعاية طبية وتمريضية ومتابعة بصفة مستمرة من بعض الكوادر الطبية والفنية المؤهلة في منازلهم.

وتذهب الكوادر الطبية والفنية إلى منزل المريض وتقديم خدماتها له، بالإضافة إلى توسيع أفق المعرفة بالرعاية الصحية بالنسبة للمرضى وأسرهم، وتحسين مستوى جودة الرعاية الصحية المنزلية، وترقية النواحي النفسية والجسدية للمرضى.