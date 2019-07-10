، دراسة: 82 % من الموظفين يفكرون في إنشاء مؤسسات خاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ريادة الأعمال تقدم العديد من المزايا للمجتمعات والاقتصاد

كشفت دراسة متخصصة في ريادة الأعمال أن أكثر من 6 من كل 10 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون العمل لحسابهم الخاص ويمتلكون شركاتهم الخاصة إذا توفر لهم الخيار، وأن 82٪ من الأشخاص الذين يعملون حالياً أكدوا أنهم إما يفكرون في إنشاء شركتهم الخاصة أو أنهم حاولوا القيام بذلك في الماضي.

وأظهرت الدراسة أن ريادة الأعمال تقدم العديد من المزايا للمجتمعات والاقتصاد بشكل عام حيث أكد 74 ٪ أن رواد الأعمال هم مصدر الابتكار في المجتمع.

وفي دارسة موزاية نشرت في الإمارات، تبين أن أغلب المؤسسات التى تتأسس حديثاً في الخليج تتجه إلى قطاعي السياحة والاقتصاد.

وقال محمد الأمين المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"عالم ريادي": من الضروري إيجاد طفرة في الابتكار لدى رواد الأعمال في ظل النمو الهائل في الشركات الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية.

واستعرض أهداف المنصة المتمثلة في تثقيف وتعليم وإرشاد شباب وشابات الأعمال وتوعيتهم ومساعدتهم في الوصول للنجاح وتحقيق الإبداع في مشاريعهم الناشئة.

وأضاف: إحداث تطوير في عالم ريادة الأعمال يكشف العلاقة التي يجب أن تربط بين الابتكار وريادة الأعمال.

وأردف: رواد الأعمال بحاجة إلى أفكار جذابة قيمة وذات فائدة وجدوى لضمان نجاح مشاريعهم الريادية في السوق.

يذكر أن "عالم ريادي" تستمد استراتيجيتها من رؤية السعودية 2030، والتي تؤكد على إيجاد بيئة حاضنة ومواتية لريادة الأعمال، وتشجيع الأعمال المبتكرة للعمل عليها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار والأفكار الإبداعيّة إلي جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق مزيد من فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتماشي مع رؤية المملكة في وتوظيف تقنية المعلومات والحلول غير التقليدية من خلال الخدمات والمعلومات والتقنية والإبداع بعيدا عن الطرق التقليدية.