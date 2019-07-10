، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8905.57 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 51.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8905.57 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: اليمامة للحديد، وأنابيب السعودية، وسدافكو، واللجين، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مشاعر ريت، وسلامة، والبحري، والدريس، وثمار فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.77% و2.80% .
وكانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، والأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 83.58 نقطة ليقفل عند مستوى 3874.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 925 صفقة.
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8905.57 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-10
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 51.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8905.57 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: اليمامة للحديد، وأنابيب السعودية، وسدافكو، واللجين، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مشاعر ريت، وسلامة، والبحري، والدريس، وثمار فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.77% و2.80% .
وكانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، والأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 83.58 نقطة ليقفل عند مستوى 3874.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 925 صفقة.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
04:05 PM
بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 51.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8905.57 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: اليمامة للحديد، وأنابيب السعودية، وسدافكو، واللجين، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مشاعر ريت، وسلامة، والبحري، والدريس، وثمار فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.77% و2.80% .
وكانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، والأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 83.58 نقطة ليقفل عند مستوى 3874.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 925 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8905.57 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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