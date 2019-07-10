السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يصرف أكثر من 3 ملايين ريال مكافآت للطلاب



الدوادمي 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

بدأت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي في صرف مبلغ " 3494267 " ريالاً إعانات ومكافآت للطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وأوضح رئيس خدمات الطلاب بالإدارة مطلق العصيمي أن الإعانات والمكافآت تشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة والمدارس النائية وأبناء وبنات المعلمين والمعلمات المتوفين والطلاب والطالبات المغتربين وكذلك المكافأة التشجيعية لمحو الأمية، مشيراً إلى أن المبالغ المودعة في حسابات أولياء الأمور عن طريق نظام الحوالات السريعة مكافآت عن أشهر رجب وشعبان ورمضان للعام الدراسي 1440هـ للبنين والبنات.

وأكد العصيمي على أولياء الأمور الذين لم تصلهم المكافآت سرعة التواصل مع قسم خدمات الطلاب في الإدارة على الرقم 6433319/ 011 لتزويدهم بالبيانات المطلوبة لتحويل مستحقاتهم المالية.

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16:38ت م

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