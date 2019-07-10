السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الدفعة الأولى للطلاب والطالبات المرشحين للقبول للعام القادم



عرعر 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، اليوم ، نتائج ترشيح الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول للعام الجامعي 1440/ 1441هـ.

وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن عدد المتقدمين بلغ ما يقرب من ثمانية آلاف طالب وطالبة من جميع مناطق المملكة وقُبل 3787 طالباً وطالبة في المرحلة الأولى، وأن نسبة تحقق الرغبات الأولى بلغت أكثر من 95 %.

وتهيب عمادة القبول والتسجيل بالمتقدمين سرعة الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني www.nbu.edu.sa لمعرفة نتيجة القبول من عدمه، وتأكيد القبول خلال الفترة من 7 إلى 10 ذي القعدة للعام الحالي؛ لافتةً إلى أن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب أو الطالبة عن المقعد، وعدم رغبته في القبول، وسيذهب المقعد إلى من يليه في النسبة الموزونة، وسيفقد فرصته في الحصول على مقعد في الجامعة.

مبينة أن ترقية الرغبة إلى رغبة ذات أولوية ستكون آلية ولن تكون إلا لمن أكد قبوله.

وقد وجه معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري بضرورة التيسير على الطلاب والطالبات وتسهيل كافة إجراءات القبول، مشيراً إلى أن التقديم على القبول يتم إلكترونياً بهدف تحقيق المساواة والشفافية وضماناً لمبدأ العدل في عملية التقديم والترشيح، وقد أثبت بالفعل نجاحه وفاعليته بعد أن أدخلت عليه تطورات نوعية، مضيفاً لقد حرصنا على أن تكون المعايير علمية وموضوعية وقد تم استيعاب جميع خريجي وخريجات الثانوية العامة بمنطقة الحدود الشمالية الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية للجامعة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

من جانبه أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور شرف بن عودة السفياني، أن القبول بالجامعة تم وفقاً للنسبة الموزونة للتخصصات العلمية التطبيقية، والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية والرغبات المسجلة؛ آملاً من جميع الطلبة ضرورة التقيد بالتعليمات الموضحة على بوابة القبول بالجامعة وكذلك على حساب تويتر العمادة DAR_NBU؛ وبين أنه سترقى الرغبات وفقاً للشواغر وتوفر المقاعد؛ دون الحاجة للمراجعة الشخصية من قِبَل الطالب أو الطالبة، وفي حال وجود أي استفسار عن تأكيد الطلب أو الانسحاب يتم رفع طلب إلكترونياً عبر بوابة القبول وتعبئة جميع البيانات وإرسالها دون الحاجة إلى مراجعة العمادة، كما أوضح بأنه سيتم إعلان الترشيحات القادمة حسب الجدول الزمني المعلن على بوابة القبول والتسجيل.

// انتهى //

16:21ت م

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