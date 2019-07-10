إيران تفبرك زيارة نجل الشاه للمملكة

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل الآلة الإعلامية الإيرانية صناعة الكذب وترويجه ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي لكنها تتغافل أن ذاكرة التكنولوجيا صارت قوية وقادرة على كشف الفبركات والتزوير.

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فقد نشرت قناة العالم الإيرانية صورة كاذبة مفبركة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع نجل ملك إيران السابق رضا بهلوي، وزعمت زيارته إلى المملكة وهو ما يتنافى مع الحقيقة.

وأوضح حساب مكافحة الإشاعات أن الصورة الحقيقية كانت من اجتماع ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض عام 2017 وتم فبركتها.