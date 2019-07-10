- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم إيران تفبرك زيارة نجل الشاه للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إيران تفبرك زيارة نجل الشاه للمملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تواصل الآلة الإعلامية الإيرانية صناعة الكذب وترويجه ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي لكنها تتغافل أن ذاكرة التكنولوجيا صارت قوية وقادرة على كشف الفبركات والتزوير.
فقد نشرت قناة العالم الإيرانية صورة كاذبة مفبركة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع نجل ملك إيران السابق رضا بهلوي، وزعمت زيارته إلى المملكة وهو ما يتنافى مع الحقيقة.
وأوضح حساب مكافحة الإشاعات أن الصورة الحقيقية كانت من اجتماع ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض عام 2017 وتم فبركتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تفبرك زيارة نجل الشاه للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.