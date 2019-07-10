تمديد التسجيل في تحديات الترفيه

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تمديد موعد استقبال المشاركات في البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية “تحديات الترفيه”، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها وتمكين أفضل المواهب لتصل إلى العالمية، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

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وقالت “الهيئة” في بيان صحفي إن الإقبال الكبير الذي يشهده البرنامج في مختلف فئاته العشرين دعاها إلى إعطاء الفرصة لشباب وشابات الوطن من أجل الحصول على أفضل الفرص التدريبية لتنمية مواهب الفائزين.

هذا ويهدف البرنامج الذي تصل قيمة جوائزه إلى 20 مليون ريال إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، إلى جانب تحفيز كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة.

وتأتي مسارات “تحديات الترفيه” العشرين على النحو التالي: التغطيات، الكارتون السعودي، العزف، الطبخ، الجرافيتي، الغناء، التطبيق الترفيهي، التمثيل، الأفلام القصيرة والوثائقية، عروض المغامرة، الرسم الإلكتروني، ألعاب الجوال، الموتورز، الكوميك السعودي، ألعاب السيرك والخفة، الستاند أب كوميدي، كتابة النصوص الكوميدية، أزياء الشاشة، المكياج السينمائي، الرسم التشكيلي.