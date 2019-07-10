رابط تسجيل حساب المواطن

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدفعة العشرين من دعم حساب متابعات الخليج 365 اليوم، تتواصل عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وسيستفيد مَن ينهي عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 اعتباراً من اليوم في دفعة الدعم الـ22 حال انطبقت عليه الشروط ومعايير الأهلية.

ومن المقرر أن يعلن حساب متابعات الخليج 365 خلال أيام عن نتائج الأهلية في الدفعة الـ21 التي ستصرف في أغسطس المقبل فيما تُصرف الدفعة الـ22 في سبتمبر 2019.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها مع الساعات الأولى اليوم الأربعاء 10 يوليو.

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وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجّل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.