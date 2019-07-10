ترقب إعلان نتائج القبول الموحد

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب آلاف الطلاب والطالبات إعلان نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض والذي من المقرر أن يتم يوم غد الخميس.

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أعلنت أن بوابة القبول الموحد ستفتح يوم الخميس 8 ذي القعدة لكشف أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، وأسماء الطالبات المقبولات عبر بوابة القبول الموحد للطالبات.

وأوضحت أنه سيبدأ تأكيد القبول من الطلاب والطالبات عبر البوابتين يوم الخميس 8 ذي القعدة، وينتهي الساعة (12) ظهرًا من يوم الاثنين 12 ذي القعدة الجاري.

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ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين في المبادرة إلى تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب أو الطالبة في البوابتين قبل نهاية الموعد المحدد، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة من بوابتي القبول نهائياً إذا لم يؤكد قبوله قبل نهاية الموعد المحدد.

وكانت اللجنة حددت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14/10/1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01/11/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08/11/1440هـ).

وبالنسبة لمواعيد قبول الطالبات فقد حدّدتها لجنة القبول الموحد على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16/10/1440هـ)، وإغلاق البوابة يوم الأربعاء (23/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/11/1440هـ).

يُذكر أن بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض تشمل جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.