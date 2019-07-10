وزير التعليم: تحويل جميع خدمات المستفيدين عبر تواصل

2019-07-10

متابعات الخليج 365 -الرياض

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الميدان التعليمي بتعزيز التواصل المجتمعي عبر خدمة تواصل والتأكيد على تفعيلها وتحويل جميع خدمات المستفيدين لتكون عبر منصة تواصل.

والمعروف أن تواصل هي خدمة إلكترونية تُعد وسيلة إلكترونية آمنة ومريحة لتقديم الشكاوى والمقترحات، وإمكانية متابعتها عبر بوابة الوزارة، ورسائل الإشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسائل الجوال.

ويتمّ تقديم الطلبات عبر منصة تواصل بواسطة رقم السجل المدني ورفع الطلب ومن ثم انتظار الرد على الطلب.

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وقال وزير التعليم في تعميم أصدره اليوم، إشارة إلى التعميم رقم ۱۹۲۷۲۷ و تاريخ 19/12/1439 هـ والتعميم رقم 67202 وتاريخ 4/5/1439 هـ ، بشأن جاهزية مراكز رعاية المستفيدين وتفعيل خدمة تواصل الإلكترونية التي تعتبر أحد محاور رؤية السعودية ۲۰۳۰ (تواصل ذكي بين متابعات الخليج 365 والحكومة)، والتي يشرف على إدارتها ومتابعتها مركز رعاية المستفيدين بمكتبنا، وتهدف إلى إيصال صوت المستفيد للمسؤولين لكافة قطاعات الوزارة وإفادته عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة، مما يعكس صورة حضارية للوزارة بشكل عام، وللجهة بشكل خاص، رغبة في الاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم 1440- 1441 هـ، آمل التكرم بالعمل على الآتي:

أولاً: العمل على التوسع في نشر خدمة تواصل الإلكترونية بتحويل الخدمات المقدمة لديكم للمستفيدين إلى خدمات إلكترونية عبر منصة تواصل ومنح العاملين عليها صلاحية استخدام منصة تواصل وتدريبهم على كيفية تقديم الإفادة الصحيحة للمستفيدين من قبلهم مباشرة أو التصعيد وفق الاختصاص حسب وثيقة مستوى جودة الخدمة والتي تنص على الإفادة عن الاستفسارات خلال خمسة أيام عمل والشكوى خلال عشرة أيام عمل والتعامل مع البلاغات الطارئة بما لا يزيد عن ساعتين.

ثانياً: حث رؤساء الوحدات ومكاتب التعليم والإدارات والوكالات لديكم على متابعة أداء الخدمة في المدارس ومكاتب التعليم بالتعليم العام والأقسام في الكليات والعمادات بالتعليم الجامعي بما يضمن السرعة والجودة والإفادات المقدمة للمستفيدين.

ثالثاً: التأكد من جاهزية مراكز استقبال المستفيدين لتقديم الخدمة لقاصدي الجهة لديكم وتقييد بياناتهم في سجل الزائرين ورفع استفساراتهم وملاحظاتهم عبر خدمة تواصل والتكامل مع مركز رعاية المستفيدين بالوزارة ووفق الدليل الإرشادي لذلك.

رابعاً: السعي في التعريف بخدمة تواصل الإلكترونية وقنواتها وخدماتها بالمنشورات والملصقات واللوحات الإرشادية والدعائية وبرامج النشاط حيث تعتبر البوابة الموحدة لكافة المستفيدين من خدمات وزارة التعليم.