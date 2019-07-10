45 فعالية بمهرجان جامعة الملك خالد

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - أبها

ضمن مبادرات “حسن الوفادة” التي تقام بتوجيه سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، افتتح معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء أمس الثلاثاء مهرجان الجامعة للتراث بقرية المفتاحة، المقام بتنظيم من الإدارة العامة للعلاقات الجامعية.

وأكّد مدير الجامعة في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح على أهمية تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية بشكل مستمر، شاكرًا سمو أمير المنطقة على حرصه ومتابعته لأنشطة الجامعة، مقدمًا شكره لكل من ساهم في إقامة وإنجاح هذه الفعاليات من مختلف جهات الجامعة.

بدوره أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن الجامعة تحرص من خلال مشاركتها ضمن مبادرات “حسن الوفادة” على تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف فروعها بمنطقة عسير بهدف تفعيل المبادرة وفق ما تتمتع به الجامعة من تخصصات متنوعة، كذلك قدم المؤرخ أحمد نيازي خلال حفل افتتاح مهرجان الجامعة للتراث كلمه أشار فيها إلى أهمية التراث وعراقة منطقة عسير وموروثها الشعبي والثقافي.

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وتأتي مبادرات الجامعة في “حسن الوفادة” بالتعاون فيما بين عدد من الجهات تشمل فرع الجامعة بتهامة، وعمادة خدمة المجتمع، وكلية الطب، وكلية العلوم والآداب بتنومة، وكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب، إضافة إلى كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة، والإدارة العامة للعلاقات الجامعية.

فيما تنوعت المبادرات ما بين اجتماعية وثقافية وعلمية وبلغ عددها أكثر من 45 فعالية من الجهات المشاركة، تضمنت حملة ميدانية لاستقبال ضيوف وزوار منطقة عسير في مدينة أبها والمحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى عدد من الحملات التوعوية والتي تتعلق بتوعية المجتمع في عدد من المجالات.

كذلك تقدم الجامعة خلال فصل الصيف 18 دورة تدريبية مجانية في كل من محافظات تهامة، وتنومة، وظهران الجنوب، إضافة إلى عدد من المسابقات التي تقدمها وتشرف عليها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أيضًا حملات صحية تقيمها وتشرف عليها كلية الطب في أبرز معالم المنطقة التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار والمصطافين، إضافة إلى دوري لكرة القدم على كأس معالي مدير الجامعة بمحافظة سراة عبيدة وعدد من الفعاليات الأخرى.