توطين أنشطة إضافية في الجوف

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - واس

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن رؤية المملكة 2030 ركزت في أهدافها على إيجاد فرص عمل مناسبة لمختلف شرائح المجتمع من أبنائنا وبناتنا تتوافق مع إبداعاتهم وابتكاراتهم، إلى جانب تركيزها على تحسين بيئة الأعمال للشباب والفتيات وإيجاد الفرص الوظيفية المحفزة والمنتجة لتحقيق نهضة طموحة للوطن والمواطن، وبناء المستقبل وصياغته بعقل وطني.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قاعة الاجتماعات في مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين، جرى خلاله استعراض سير عمل برنامج التوطين في منطقة الجوف وما حققه من نتائج خلال الفترة الماضية لبعض التخصصات في المحال التجارية، إلى جانب بحث كل ما يتعلق بالبرامج الخاصة بالحرفية والمهنية في مختلف المجالات والخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأبناء المنطقة، إضافة إلى العمل في المشاريع الخاصة وغيرها ودعم أبناء الوطن للدخول في سوق العمل في مختلف الحرف والمهن والمجالات التجارية والاستثمارية وفق الآليات والبرامج المعدة من قبل الوزارة.

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كما تمّت الموافقة على توطين بعض المهن التي ستسهم في إيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة وسيتم مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنسيق في ذلك.

وفي نهاية الاجتماع أعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لأعضاء اللجنة لجهودهم في إنجاح هذا العمل الوطني الذي من شأنه الأخذ بيد شباب وبنات الوطن الغالي لممارسة أعمالهم وإيجاد دخل مادي يضمن لهم العيش الكريم وتنمية قدراتهم لإدارة مشاريعهم الخاصة وفتح الفرص أمامهم ليصبحوا من رواد الأعمال.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومديري الجهات ذات العلاقة.