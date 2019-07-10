الان تتابع حملة “الغذاء والدواء” الرقابية المكثفة تكشف زيف الإعلانات الإلكترونية للمنتجات المخالفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أسهمت الحملة المكثفة التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لضبط مروجي منتجات تخضع لإشراف الهيئة بطرق مخالفة، في ضبط عشرات المخالفين وإغلاق مئات المواقع والحسابات الإلكترونية التي تروج لتلك المنتجات.

ومنذ بداية العام الحالي (2019)، نجحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات المعنية في رصد وضبط 478 موقعاً إلكترونياً و27 حساباً في شبكات التواصل الاجتماعي جميعها تسوّق لمنتجات غير مرخصة لدى الهيئة، وأخرى جرى التحذير منها، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية، وبلغ إجمالي المنتجات المضبوطة خلال الحملة 36 ألف منتج.

وجرى إغلاق تلك المواقع والحسابات المخالفة، بعد التواصل مع المسؤولين عنها وأصحابها، وتوضيح مخالفتهم لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإعلانات المنشورة عبر منصاتهم.

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وشمل الجانب التوعوي من الحملة التي نفذتها “الغذاء والدواء” التحذير من جميع المكملات الغذائية للعلامة التجارية “فوريفر” بتشغيلاتها كافة، لعدم التأكد من خلوها من مواد قد تكون مضرة بالصحة، ولأن هذه المنتجات تسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامتها، فضلاً عن أنها غير مسجلة لديها ولم يتم فسحها.

وتضمنت المكملات الغذائية للعلامة التجارية “فوريفر” التي حذرت منها الهيئة عبر منصاتها الإلكترونية: فوريفر أركتيك سي Forever Arctic sea))، و فوريفر مالتي – ماكا (Forever Multi-Maca)، وفوريفر جارسينيا بلاس (Forever Garcinia plus)، وVitolize (Women Vitality Supplement)، وForever Therm، وفوريفر رويال جيللي (Forever Royal Jelly)، وفوريفر فيلدز أوف جرينز (Forever Fields Of Greens)، وفوريفر بي12 بلس (Forever B12 Plus)، وفوريفر أكتيف بروبيوتيك (Forever Active Probiotic)، وفوريفر حبوب لقاح نحل فوريفر (Forever Bee Pollen)، وفوريفر ليسيوم بلس (Forever Lycium Plus)، وVitolize (Men Vitality Supplement)، وفوريفر جين شيا (Forever Gin-Chia)، وForever C9 Dietary Supplement Kit، وفوريفر أركتيك سي (Forever Arctic Sea)، وForever Lean.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المستهلكين بعدم شراء المنتجات من أماكن غير مرخصة أو عن طريق مندوبين عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، لعدم معرفة مدى مأمونيتها وسلامتها وظروف تخزينها.

ويمكن الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات الخاضعة لإشراف الهيئة عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.