شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب. واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والاستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق الخليج 365 بالطائف في دورته الثالثة عشرة.



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