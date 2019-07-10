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نجحت دوريات الأمن بجدة، اليوم، في الحد من تجمهر أكثر من 70 قائد صهريج مياه صرف صحي كانت ستفرغ حمولتها في منطقة مصب المياه الآسنة بحي الخمرة جنوب محافظة جدة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": منعت الجهات المعنية بشركة المياه هؤلاء الأشخاص نظراً لعدم نظاميتهم إما لعدم حمل إقامة نظامية أو لعدم حمل تصريح يخول بذلك.
وأضافت: تمكنت الدوريات من تحريك جميع الوايتات غير النظامية.
دوريات الأمن تمنع تجمهر 70 قائد صهريج بـ"خمرة جدة"عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-07-10
نجحت دوريات الأمن بجدة، اليوم، في الحد من تجمهر أكثر من 70 قائد صهريج مياه صرف صحي كانت ستفرغ حمولتها في منطقة مصب المياه الآسنة بحي الخمرة جنوب محافظة جدة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": منعت الجهات المعنية بشركة المياه هؤلاء الأشخاص نظراً لعدم نظاميتهم إما لعدم حمل إقامة نظامية أو لعدم حمل تصريح يخول بذلك.
وأضافت: تمكنت الدوريات من تحريك جميع الوايتات غير النظامية.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
04:02 PM
لا يحملون أي مستندات رسمية أو تصريحات بالتفريغ
نجحت دوريات الأمن بجدة، اليوم، في الحد من تجمهر أكثر من 70 قائد صهريج مياه صرف صحي كانت ستفرغ حمولتها في منطقة مصب المياه الآسنة بحي الخمرة جنوب محافظة جدة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": منعت الجهات المعنية بشركة المياه هؤلاء الأشخاص نظراً لعدم نظاميتهم إما لعدم حمل إقامة نظامية أو لعدم حمل تصريح يخول بذلك.
وأضافت: تمكنت الدوريات من تحريك جميع الوايتات غير النظامية.
، دوريات الأمن تمنع تجمهر 70 قائد صهريج بـ"خمرة جدة" ،
المصدر : الخليج 365
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