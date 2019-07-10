، بلدية الشرفية بجدة تداهم منزلاً لتحضير الأطعمة وتغلق مستودعاً مخالفاً ،

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داهمت بلدية الشرفية الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، ضمن حملتها الرقابية، اليوم، منزلاً شعبياً، بحي بني مالك، يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام لأحد المطاعم، يفتقد جميع الاشتراطات الصحية.
وجرى إتلاف 40 كيلو لمواد مجهولة المصدر، ومصادرة 5 أسطوانات غاز، وإغلاق المطعم التابع له، واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
وفي سياق متصل، أغلقت بلدية الشرفية، مستودعاً للمواد الغذائية يعمل بلا رخصة نظامية، وتمت مصادرة أكثر من 1200 عبوة مربى لا تحمل تواريخ صلاحية، ونحو 22 ألف عبوة زيتون متنوع، إلى جانب إغلاق مكتب تابع للمستودع، وطبقت بحق الموقع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
بلدية الشرفية بجدة تداهم منزلاً لتحضير الأطعمة وتغلق مستودعاً مخالفاًعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-07-10
داهمت بلدية الشرفية الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، ضمن حملتها الرقابية، اليوم، منزلاً شعبياً، بحي بني مالك، يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام لأحد المطاعم، يفتقد جميع الاشتراطات الصحية.
وجرى إتلاف 40 كيلو لمواد مجهولة المصدر، ومصادرة 5 أسطوانات غاز، وإغلاق المطعم التابع له، واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
وفي سياق متصل، أغلقت بلدية الشرفية، مستودعاً للمواد الغذائية يعمل بلا رخصة نظامية، وتمت مصادرة أكثر من 1200 عبوة مربى لا تحمل تواريخ صلاحية، ونحو 22 ألف عبوة زيتون متنوع، إلى جانب إغلاق مكتب تابع للمستودع، وطبقت بحق الموقع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
03:31 PM
أتلفت 40 كيلو مواد مجهولة المصدر وصادرت 22 ألف عبوة زيتون
داهمت بلدية الشرفية الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، ضمن حملتها الرقابية، اليوم، منزلاً شعبياً، بحي بني مالك، يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام لأحد المطاعم، يفتقد جميع الاشتراطات الصحية.
وجرى إتلاف 40 كيلو لمواد مجهولة المصدر، ومصادرة 5 أسطوانات غاز، وإغلاق المطعم التابع له، واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
وفي سياق متصل، أغلقت بلدية الشرفية، مستودعاً للمواد الغذائية يعمل بلا رخصة نظامية، وتمت مصادرة أكثر من 1200 عبوة مربى لا تحمل تواريخ صلاحية، ونحو 22 ألف عبوة زيتون متنوع، إلى جانب إغلاق مكتب تابع للمستودع، وطبقت بحق الموقع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
، بلدية الشرفية بجدة تداهم منزلاً لتحضير الأطعمة وتغلق مستودعاً مخالفاً ،
المصدر : الخليج 365
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