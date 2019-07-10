، 7 جوائز للسعودية في مسابقة "بينالي كاناجاوا" لفن الأطفال العالمي ،

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حققت المملكة سبع جوائز دولية في معرض الفنون "بينالي كاناجاوا" الدولي لفن الأطفال العالمي باليابان لعام 2019 م، بعد منافسة مع 27599 طالباً وطالبة من جميع أنحاء العالم.
وشهد الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة فرز أكثر من نصف مليون عمل، تم تصفيتها إلى 27599 طالباً وطالبة من 80 دولة مشاركة.
وحقق جوائز المملكة الطلاب "مازن بن عمر بامفلح - محافظة ينبع، يارا حسان باروم- محافظة جدة، فاطمة الشريف - محافظة الطائف، دونيا ناصر الغامدي- منطقة عسير، نجوى أحمد مارير - منطقة جازان، شهد محمد القاضي - منطقة جازان، جورية عارف شيخ - محافظة جدة، وريماس يحيى كادي - محافظة جدة".
7 جوائز للسعودية في مسابقة "بينالي كاناجاوا" لفن الأطفال العالميوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-10
حققت المملكة سبع جوائز دولية في معرض الفنون "بينالي كاناجاوا" الدولي لفن الأطفال العالمي باليابان لعام 2019 م، بعد منافسة مع 27599 طالباً وطالبة من جميع أنحاء العالم.
وشهد الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة فرز أكثر من نصف مليون عمل، تم تصفيتها إلى 27599 طالباً وطالبة من 80 دولة مشاركة.
وحقق جوائز المملكة الطلاب "مازن بن عمر بامفلح - محافظة ينبع، يارا حسان باروم- محافظة جدة، فاطمة الشريف - محافظة الطائف، دونيا ناصر الغامدي- منطقة عسير، نجوى أحمد مارير - منطقة جازان، شهد محمد القاضي - منطقة جازان، جورية عارف شيخ - محافظة جدة، وريماس يحيى كادي - محافظة جدة".
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
03:29 PM
الحفل المقام بهذه المناسبة شهد فرز أكثر من نصف مليون عمل
حققت المملكة سبع جوائز دولية في معرض الفنون "بينالي كاناجاوا" الدولي لفن الأطفال العالمي باليابان لعام 2019 م، بعد منافسة مع 27599 طالباً وطالبة من جميع أنحاء العالم.
وشهد الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة فرز أكثر من نصف مليون عمل، تم تصفيتها إلى 27599 طالباً وطالبة من 80 دولة مشاركة.
وحقق جوائز المملكة الطلاب "مازن بن عمر بامفلح - محافظة ينبع، يارا حسان باروم- محافظة جدة، فاطمة الشريف - محافظة الطائف، دونيا ناصر الغامدي- منطقة عسير، نجوى أحمد مارير - منطقة جازان، شهد محمد القاضي - منطقة جازان، جورية عارف شيخ - محافظة جدة، وريماس يحيى كادي - محافظة جدة".
، 7 جوائز للسعودية في مسابقة "بينالي كاناجاوا" لفن الأطفال العالمي ،
المصدر : الخليج 365
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