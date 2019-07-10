، مجمع طبي بجدة ينقذ حاجاً "ستينياً" بقسطرة قلبية عاجلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض لآلام حادة في الصدر وقت وصوله للمطار

تمكّن فريق طبي استشاري بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بفضل الله، من إنقاذ حياة حاج هندي الجنسية، يبلغ من العمر 64 عاماً، تعرض لآلام حادة في الصدر لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة، كادت أن تودي بحياته قبل أداء فريضة حج هذا العام 1440هـ.

واستقبل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، عند الساعة 2:50 من مساء الثلاثاء، حاجاً هندياً، بعد إصابته بآلام حادة في الصدر لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مع أولى طلائع حجاج الهند، وجرى نقله من المراكز الصحية بالمطار إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وباشر الفريق الطبي المختص بأمراض وجراحات القلب، حالة الحاج واتضح لهم أنه بحاجة ماسة لإجراء فحوص طبية لازمة منها تخطيط القلب الذي بينت نتائجه أنه يعاني من وجود احتشاء كبير في الجدار الأمامي لعضلة القلب، إضافة إلى معاناته من مرض الداء السكري وارتفاع ضغط الدم، واستدعت حالته التدخل السريع.

وعلى الفور نقل إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة عاجلة، استغرقت نصف ساعة، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وبعدها نُقل إلى قسم العناية القلبية للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من استقرارها ووضع الخطة العلاجية له، وحالته الآن، ولله الحمد، مستقرة.