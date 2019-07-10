حج / رئيس هيئة الأرصاد يناقش أعمال موسم الحج لهذا العام



جدة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليه 2019 م واس

اجتمع معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتورخليل بن مصلح الثقفي بمقرالهيئة بجدة اليوم مديري الفروع لشؤون البيئة بالهيئة.

واستعرض الاجتماع تجهيزات الهيئة لموسم حج هذا العام وملخص زيارات التفتيش في كافة الفروع خلال الربع السنوي الأول من 2019 م بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة، في خدمة العمل البيئي في كافة أرجاء المملكة، وتقديم أفضل الخدمات لتحسين الأداء.

// انتهى //

15:47ت م

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