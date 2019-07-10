السعودية اليوم / إنقاذ مهاجرين من الغرق جنوب تونس



تونس 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

أنقذ جيش البحر التونسي 12 مهاجراً من الغرق، إثر تعطل المركب الذي يستقلوه على بعد 40 ميلاً، من سواحل جزيرة قرقنة جنوب شرق تونس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، بان المهاجرين أبحروا الليلة الماضية، من شواطئ مدينة جرجيس بمحافظة مدنين، في اتجاه السواحل الإيطالية، وتم التحفظ عليهم إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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15:12ت م

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