السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الفرنسي



جيزان 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق10 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, بمكتبه بالإمارة اليوم, القنصل الفرنسي بجده مصطفى مهراج والوفد المرافق، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو نائب أمير جازان في مستهل اللقاء بالقنصل الفرنسي ومرافقيه, متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

//انتهى//

14:49ت م

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