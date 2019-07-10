حج / وكيل هيئة الأمر بالمعروف للتوعية : 88 شاشة تلفزيونية ونقطية و 138 لوحة و10 مصليات ستشارك بها الرئاسة في حج هذا العام



الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق10 يوليو 2019 م واس

قامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بإعداد خطة عمل شاملة لموسم حج هذا العام 1440هـ ، تتضمن تقديم الخدمة لضيوف الرحمن عبر المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع والتي يعمل بها أعضاء ومترجمون تم اختيارهم بعناية مع تدريبهم قبل بدء موسم الحج في كل من: "مكة المكرمة, والمدينة المنورة, ومدينة الحجاج بالقصيم, ومنفذ الوديعة بمنطقة نجران", لتوعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم لأداء مناسكهم, وفق المنهج الشرعي مع استخدام الوسائل الحديثة المتطورة، والتقنية عالية الجودة من خلال مراكز التوعية الرقمية عبر التواصل الإلكتروني، وتطبيق مبرور، وغيرها.

وأوضح فضيلة وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعية والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة عبدالرحمن بن مهنا الجهني، أن المملكة العربية

وأضاف أن الرئاسة وظفت الإعلام المرئي لبث البرامج التوعوية والتوجيهية من خلال 88 شاشة تلفزيونية وشاشة نقطية في الأماكن التي يزورها ضيوف الرحمن، ومنصة زاد الحاج الإلكترونية التي تحتوي على منتجات الرئاسة العامة التوعوية المقروءة والمسموعة والمرئية بعدد 15 لغة، وخصصت 138 لوحة ثابتة ومتنقلة، وتوزيع المطبوعات التوعوية من خلال نقاط التوزيع في المشاعر المقدسة، وخدمة البث المباشر، كما تشارك بـ 10 مصليات متنقلة ومجهزة تستهدف تواجد ضيوف الرحمن في بعض الأماكن البعيدة عن المساجد.

وبين الجهني أن الرئاسة العامة ستشارك هذا العام، بمنصة توعوية وحافلة متنقلة مزودتين بشاشات عرض عالية الوضوح والدقة بنظام صوتي متكامل لنشر المحتوى التوعوي والوقائي لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -.

// انتهى //

14:47ت م

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الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق10 يوليو 2019 م واسقامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بإعداد خطة عمل شاملة لموسم حج هذا العام 1440هـ ، تتضمن تقديم الخدمة لضيوف الرحمن عبر المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع والتي يعمل بها أعضاء ومترجمون تم اختيارهم بعناية مع تدريبهم قبل بدء موسم الحج في كل من: "مكة المكرمة, والمدينة المنورة, ومدينة الحجاج بالقصيم, ومنفذ الوديعة بمنطقة نجران", لتوعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم لأداء مناسكهم, وفق المنهج الشرعي مع استخدام الوسائل الحديثة المتطورة، والتقنية عالية الجودة من خلال مراكز التوعية الرقمية عبر التواصل الإلكتروني، وتطبيق مبرور، وغيرها.وأوضح فضيلة وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعية والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة عبدالرحمن بن مهنا الجهني، أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود جبارة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديها، مما يمكّن حجاج بيتِ الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.وأضاف أن الرئاسة وظفت الإعلام المرئي لبث البرامج التوعوية والتوجيهية من خلال 88 شاشة تلفزيونية وشاشة نقطية في الأماكن التي يزورها ضيوف الرحمن، ومنصة زاد الحاج الإلكترونية التي تحتوي على منتجات الرئاسة العامة التوعوية المقروءة والمسموعة والمرئية بعدد 15 لغة، وخصصت 138 لوحة ثابتة ومتنقلة، وتوزيع المطبوعات التوعوية من خلال نقاط التوزيع في المشاعر المقدسة، وخدمة البث المباشر، كما تشارك بـ 10 مصليات متنقلة ومجهزة تستهدف تواجد ضيوف الرحمن في بعض الأماكن البعيدة عن المساجد.وبين الجهني أن الرئاسة العامة ستشارك هذا العام، بمنصة توعوية وحافلة متنقلة مزودتين بشاشات عرض عالية الوضوح والدقة بنظام صوتي متكامل لنشر المحتوى التوعوي والوقائي لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //14:47ت م0123

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / وكيل هيئة الأمر بالمعروف للتوعية : 88 شاشة تلفزيونية ونقطية و 138 لوحة و10 مصليات ستشارك بها الرئاسة في حج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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