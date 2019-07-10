السعودية اليوم / نائبة رئيس البعثة الأممية بليبيا تلتقي نشطاء من نازحي تاورغاء ببنغازى



طرابلس 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم، في مقر البعثة في بنغازي شرق ليبيا، ناشطين من نازحي تاورغاء المقيمين في مدينتي أجدابيا وبنغازى.

واستعرض المشاركون خلال اللقاء المشاكل والتحديات التي تواجه النازحين خاصة النساء والأطفال في ما يخص شأني الصحة والتعليم، بالاضافة إلى مناقشات صعوبات إيجاد فرص عمل للنازحين.

ويأتي اللقاء ضمن جولة “ويليامز” في المدن الشرقية وسلسلة اللقاءات مع المسؤولين والجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية والقطاعات الأهلية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في المناطق الشرقية.

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14:47ت م

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