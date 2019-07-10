السعودية اليوم / ترشيح 4 آلاف طالب وطالبة للقبول في المرحلة الأولى بجامعة بيشة



أبها 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليه 2019 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة اليوم، نتائج ترشيح المرحلة الأولى للقبول للعام الجامعي 1440/1441 هـ للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس.

وأكملت العمادة تبليغ المتقدمين عبر الرسائل النصية بنتائج القبول بعد إجراء عمليات الفرز الإلكتروني لجميع المتقدمين والمتقدمات وفقًا لمعايير وشروط القبول المعلنة والرغبات المدخلة والمقاعد المتاحة لكل تخصص.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن عدد المرشحين خلال هذه المرحلة بلغ أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة موزعين على مقرات الجامعة في كل من محافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

وأهاب الدكتور القرشي بجميع المرشحين زيارة بوابة القبول والرد على نتائج الترشيح بالموافقة من عدمها حتى يتسنى للعمادة تثبيت قبولهم، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 ذو القعدة 1440 هـ، مبينًا أن الذين لم يتم ترشيحهم خلال هذه المرحلة بإمكانهم دخول مرحلة الترشيح الثانية والتي سوف يعلن عن نتائجها الأحد المقبل حسب التقويم المعلن بذلك، داعيًا الجميع إلى تحميل الملف المرفق (http://bit.ly/2NFmmZI) والاطلاع على آلية تأكيد القبول.

// انتهى //

14:32ت م

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