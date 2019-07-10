السعودية اليوم / إيقاف العشرات من المهاجرين غير الشرعيين في تونس



تونس 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

أوقف الحرس البحري التونسي 90 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بمنطقة سواحل العوابد بمحافظة صفاقس جنوب تونس.

وأوضح الناطق باسم الحرس التونسي حسام الجبابلي، وفقاً لوسائل إعلام محلية، أنه تم ضبط المجموعة المهاجرة على متن مركب بحري وهم في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى أنه تم خلال العملية مصادرة سيارة ودراجة نارية، والمركب المستغل في عملية الهجرة.

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14:32ت م

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