رابط نتائج القبول في جامعة الباحة

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الباحة

أتاحت جامعة الباحة للطلاب المقبولين من خريجي الثانوية العامة الاطلاع على نتائج القبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وكانت جامعة الباحة أعلنت اليوم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين بالدفعة الأولى بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ.

ودعت العمادة المقبولين تأكيد قبولهم خلال 72 ساعة، حيث لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، كما أنه لا يتطلب أيضاً مراجعة العمادة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة الباحة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (هنا) وذلك بإدخال رقم السجل المدني والرمز السري.

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كما أتاحت جامعة الباحة تأكيد القبول والانسحاب منه عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت جامعة الباحة قد اشترطت في المتقدمين عدة شروط من بينها أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تحددها الجامعة إلى جانب عدد من الشروط الأخرى.

من جهة أخرى أعلنت جامعة الباحة أنه صدر قرار مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بتكليف الدكتور فهد بن سالم رافع الغامدي عميداً لشؤون الطلاب.

ويمتلك الغامدي مسيرة مهنية حافلة شغل خلالها العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية كان آخرها وكيلاً لعمادة شؤون الطلاب.

وقد أعرب الدكتور فهد عن اعتزازه وتشرُّفه بهذه الثقة وقدم شكره لمدير جامعة الباحة على ثقته ودعمه وعلى جهوده المتواصلة في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، سائلاً الله أن يديم للمملكة الأمن والأمان.