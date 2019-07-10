تنبيه يخص الزوجة في حساب المواطن

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الحالات التي يُتاح فيها للزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي للأسرة بحيث يمكنها إضافة التابعين.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 استفساراً جاء فيه : هل يمكن للمعيلين كالأطفال والزوجة التقديم دون العائل والاستقلال عن الأب؟

وردّ البرنامج بالقول : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 : ويمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة إلى 24 سنة ولا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية، أو سكن الجامعة، أو كليات عسكرية، أو كليات حربية، أو معهد الإدارة، أو عقد الإيجار الموحد، أو فاتورة كهرباء) باسمه، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

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وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها مع الساعات الأولى اليوم الأربعاء 10 يوليو.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.