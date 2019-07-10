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جامعة الملك عبدالعزيز تمدد القبول
متابعات الخليج 365 - جدة
قرّرت جامعة الملك عبدالعزيز تمديد فترة القبول في برامج الدبلومات التنفيذية التطبيقية التي تضم 3 تخصصات هي، الأمن السيبراني (Cybersecurity) ،البيانات الضخمة (Big Data) ، هندسة البرمجيات (Software Engineering).
وكانت جامعة الملك عبدالعزيز أتاحت استقبال طلبات القبول في برامج الانتظام للبكالوريوس، والدبلومات للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجامعي 1441هـ، لخرّيجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بالمركز الرئيسي بجدة وفرع الجامعة برابغ.
مراحل التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز
وأعلن في حينه استقبال الطلبات في جامعة الملك عبدالعزيز حتى نهاية شهر شوال الماضي، عبر بوابة القبول الإلكترونية “عزز” عبر هذا الرابط (هنا)
لكن تم التمديد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بهذه البرامج.
وأتاحت جامعة الملك عبدالعزيز في مرحلة القبول إجراء أي تعديلات في الرغبات والبيانات إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية، فيما تتم مرحلة المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين خلال شهر ذي القعدة.
وتتطلب المرحلة الأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة “عزز”، ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.
شروط القبول في جامعة الملك عبدالعزيز للانتظام
- أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لأب سعودي.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
- بالنسبة للطلاب أن يكون حاصلاً على امتحان القدرات للمسار الإداري / الإنساني. وبالنسبة للمسار العلمي أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والتحصيلي معاً.
- بالنسبة للطالبات أن تكون حاصلة على درجة اختبار القدرات والتحصيلي للمسارين العلمي والإداري / الإنساني.
- مدة صلاحية شهادة القدرات والتحصيلي حسب ما يحدده المركز الوطني للقياس.
- ألّا يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً، وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فيعد قبوله لاغياً.
- لا تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من الجامعة أو أي جهة تعليمية أخرى إلا إذا مضى على الانسحاب ثلاثة أشهر فأكثر قبل بدء الدراسة أي لا يقبل أي طالب منسحب بعد تاريخ 1440/10/2 هـ.
- لا تقبل الجامعة أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، أي أن الجامعة تقبل الشهادات 1437/1436 هـ وما بعدها.
- الطالب الكفيف يتم إعفاؤه من اختبارات القياس والتحصيلي. حسب قرار المركز الوطني للقياس ويعفى كل من يحضر خطاب إعفاء من القياس.
- أن تكون البيانات المدخلة إلكترونياً صحيحة ومطابقة للأصول ولما ورد للجامعة من الجهات المعنية بذلك.
- الجامعة لا تمنح الطالب أكثر من فرصتين للقبول، بمعنى أنه لا يحق للطالب المقبول الحصول على أكثر من رقمين جامعيين في حياته الدراسية بالجامعة.
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