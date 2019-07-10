جامعة الملك عبدالعزيز تمدد القبول

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - جدة

قرّرت جامعة الملك عبدالعزيز تمديد فترة القبول في برامج الدبلومات التنفيذية التطبيقية التي تضم 3 تخصصات هي، الأمن السيبراني (Cybersecurity) ،البيانات الضخمة (Big Data) ، هندسة البرمجيات (Software Engineering).

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز أتاحت استقبال طلبات القبول في برامج الانتظام للبكالوريوس، والدبلومات للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجامعي 1441هـ، لخرّيجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بالمركز الرئيسي بجدة وفرع الجامعة برابغ.

مراحل التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز

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وأعلن في حينه استقبال الطلبات في جامعة الملك عبدالعزيز حتى نهاية شهر شوال الماضي، عبر بوابة القبول الإلكترونية “عزز” عبر هذا الرابط (هنا)

لكن تم التمديد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بهذه البرامج.

وأتاحت جامعة الملك عبدالعزيز في مرحلة القبول إجراء أي تعديلات في الرغبات والبيانات إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية، فيما تتم مرحلة المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين خلال شهر ذي القعدة.

وتتطلب المرحلة الأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة “عزز”، ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.

شروط القبول في جامعة الملك عبدالعزيز للانتظام