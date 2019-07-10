أردوغان: تركيا قد تواجه مشكلات خطيرة

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

نقل موقع “خبر ترك”، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده قد تواجه مشكلات خطيرة ما لم يجر إصلاح البنك المركزي إصلاحًا تامًا، وذلك بعد أيام قليلة من إقالة محافظه، مراد جتينقايا.

ونسب الموقع إلى أردوغان قوله للصحافيين على طائرته، خلال رحلة العودة من زيارة للبوسنة، إن جتينقايا اتخذ قرارات دفعت تركيا ثمنها غاليًا وإنه لم يوحِ للسوق بالثقة ولم يتواصل جيدًا معها.

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وكانت صحيفة “حرييت” التركية نقلت، الأحد الماضي، عن الرئيس أردوغان قوله في اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان، إنه عزل محافظ البنك المركزي لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة.

ولم يُذكر سبب رسمي لعزل المحافظ، لكن مصادر حكومية عزته إلى إحباط أردوغان بسبب إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24% منذ سبتمبر الماضي لدعم الليرة المتعثرة.

وكان من المقرر أن تستمر ولاية جتينقايا ومدتها 4 أعوام حتى 2020، إلا أن مرسومًا رئاسيًا تركيًا أقاله مطلع هذا الأسبوع وعين نائبه مراد أويسال بدلًا منه.