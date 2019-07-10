.. ٨ فرقة بيطرية لمنع دخول الأغنام المريضة إلى مكة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام ١٤٤٠، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، والتي تعمل في منافذ العاصمة المقدسة بدءاً من يوم ١٣ ذو القعدة وحتى انتهاء موسم الحج؛ وذلك للحد من دخول الأغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة ممثلةً في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، لموسم الحج، حيث تضمّنت الخطة توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، والتي تعمل على مدار الساعة؛ لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهرياً ومخبرياً، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدسة بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضاً؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

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وقد تم إعداد خطة لفرق الحج البيطرية لعام ١٤٤٠ هجرية ، حيت تضم تجهيز ٨ فرق في منافذ العاصمة المقدسة، هي: (الكعكية – الشميسي القديم – الشرائع – النورية – الهدا -الحسينية – جعرانة- البهيته) بالاضافة الى فرق المكاتب في كلا من ( جدة _ الجموم _ الليث ) .

وأقامت البيئة ورشة عمل للعاملين بالفرق البيطرية في مقر فرع الوزارة بالمنطقة؛ لتدريب الكوادر على برنامج فرق الحج وآلية العمل والوقوف على الإيجابيات والسلبيات للأعوام السابقة حتى يتم العمل بالإيجابيات والحد من السلبيات لهذا العام.

وافتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب الصاعدي ومدير ادارة الزراعة المهندس غانم ال مهمل ومدير الثروة الحيوانية الدكتور عبدالمانع الخيبري ومدير مكتب المدير العام الاستاذ سعيد الغامدي ، اليوم ورشة العمل في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام ٢٠١٩ م، التي شارك فيها المشاركون في فرق الحج البيطرية ، واشتملت الورشة على مناقشة مهام فرق المنافذ ومواقع الفرق البيطرية ومهام عمل الادارت المختلفة المشاركة كادارة الخدمات المشتركة وإدارة المتابعة ، وعلى لقاء مفتوح لاستيعابهم لمهامهم.