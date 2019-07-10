الاستعلام عن مستحقي الدعم من حساب المواطن الدفعة 20 برقم الهوية

برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية هو واحد من أهم برامج الدعم المادي التي تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديمه لمواطنيها من أسر وأفراد، وخاصة الأسر محدودة الدخل والأسر متوسطة الدخل، ومؤخرا تم التعبير عن رغبة بعض المواطنين بأن يتم احتسابهم كفرد مستقل بذاته غير تابع للأسرة في استحقاق حساب المواطن، وبالفعل أوضح مصدر مسئول من وزارة العمل بأنه يتم دراسة هذا الاقتراح.

برنامج حساب المواطن

أما بخصوص صرف المبالغ الخاصة بحساب المواطن، فأ نه يتم صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الجدير بالذكر بأنه هناك بعض المواطنين الذين قاموا بصرف مستحقاتهم من حساب المواطن اليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٠ من يوليو من عام ٢٠١٩، وقد سعدوا كثيراً لوجود زيادة في مبالغهم المستحقة، وقد تراوحت الزيادة ما بين ٢٠ ريال إلى ٥٠ ريال.

الاستعلام عن مستحقي الدعم

وقد رجح المواطنون بأن سبب الزيادة هو الزيادة الأخيرة التي حدثت في البنزين والوقود، خاصة وأن الهدف الرئيسي وراء برنامج حساب المواطن السعودي هو مساعدة الأسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل في تحمل النفقات، وتجنب الآثار الجانبية التي تصاحب رؤية المملكة مؤخرا وإعادة الهيكلة الاقتصادية للتطوير المستقبلي، وقد أسعد هذا البرنامج الكثير من الأسر السعودية المحتاجة لهذه المبالغ، ومن الجدير بالذكر أن الدفعة المستحقة اليوم هي الدفعة ال ٢٠ من البرنامج ويمكن الاستعلام عن مستحقي الدعم من خلال الدخول لرابط بوابة حساب المواطن، وسنتابع معكم كافة التفاصيل الجديدة حول الدفعة فتابعونا.