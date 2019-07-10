شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور باكستاني لـ«الخليج 365»: هندسة سعودية محترفة تنفذ «طريق مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

ثمن السيناتور الباكستاني الأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية في باكستان الدكتور حافظ عبدالكريم، في حديثه لـ "الخليج 365" جهود حكومة المملكة العربية السعودية في التسهيل على الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، مؤكداً أن مايحظى به الحجاج من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة وذات جودة والعمل على تطويرها باستمرار، والارتقاء بها لخدمة ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج بأمن وأمان وطمأنينة.

وتطرق عبدالكريم إلى مبادرة طريق مكة التي نالت إعجابه والتي شملت حجاج باكستان لموسم حج هذا العام 1440هـ، واصفاً إياها بالفكرة المبتكرة الخلاقة التي ستساهم في تقليص فترة إنهاء إجراءات الحجاج.

وأضاف أنه مايتم في الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة «طريق مكة» لحج هذا العام في مطار إسلام أباد الدولي، هو هندسة سعودية محترفة لتنفيذ المبادرة والإجراءات المتعلقة بها بشكل منظم، حيث تظافرت في الجهود وبدأ التنسيق عالي مع الجانب الباكستاني.